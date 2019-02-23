Заместитель председателя фракции «БПП» фигурирует в уголовных производствах относительно выборов - Аваков

По словам Авакова, депутата называют организатором схем.

Заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию «Зеркало недели».

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На вопрос, фигурирует ли замглавы фракции «БПП» Сергей Березенко в уголовных производствах, глава МВД ответил: «Да, фигурирует. Его называют организатором схем. Он — народный депутат, и в отношении него следственные действия проводить нельзя. Но по факту — да, в производствах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко»

Аваков добавил, что сотрудники офиса Березенко в Чернигове вызвали полицию, потому что к ним пришли представители прессы и стали снимать «как там бабушкам что-то раздают».

«Из другого березенковского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. «У вас ордер на обыск есть? — Нет. — Уходите». Но и без обыска есть над чем поработать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство», - добавил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Аваков заявил, что полиция с начала избирательной кампании по фактам нарушений избирательного законодательства открыла 77 уголовных производств.

Всего с начала избирательного процесса полицией зарегистрировано 1741 сообщение, связанное с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1102, подкупом избирателей - 130, повреждением имущества - 30 и хулиганством - 27.