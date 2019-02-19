Президент Европейского Совета Дональд Туск также призвал украинских политиков помнить, что оппоненты Украины в Европе ожидают любого повода, чтобы испортить солидарность между Брюсселем и Киевом.

Президент Европейского Совета Дональд Туск призвал украинских политиков во время президентской избирательной кампании "не причинить друг другу чрезмерного вреда".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал во время выступления на заседании Верховной Рады в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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Туск отметил, что хочет дать украинцам 5 советов.

"Во-первых, не причините друг другу чрезмерного вреда на ближайших выборах. Ваша история, как и история моего народа, показывает, что внутренние конфликты в наших двух странах является самым большим подарком для третьей стороны", - сказал он.

Кроме того, Туск призвал украинских политиков помнить, что оппоненты Украины в Европе "ждут любого повода, чтобы испортить нынешнюю солидарность между Брюсселем и Киевом".

"А резкий конфликт между вами может оказаться именно таким предлогом", - сказал он и призвал политиков спорить сдержанно.