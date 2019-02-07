Рада запретила гражданам России быть наблюдателями на выборах в Украине

Законом установлено, что официальным наблюдателем на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах не может быть гражданин государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Верховная Рада запретила гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты поддержали в первом чтении и в целом закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине» (№ 9524).

За данное решение проголосовали 232 народных депутатов.

Законом установлено, что официальным наблюдателем на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом. Также наблюдателем не может быть лицо, предложение по которому инициировано или внесено государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.

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Как заявила народный депутат Ирина Луценко (фракция "БПП"), которая является автором данного законопроекта, документ разработан с целью минимизации рисков и угроз вмешательства России в проведении выборов в Украине.

Законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» Российская Федерация признана государством-агрессором, которая совершает преступление агрессии против Украины и государством-оккупантом, которое осуществляет временную оккупацию части территории Украинского государства. Луценко отметила, что, по информации Службы внешней разведки Украины, Россия готовит беспрецедентное вмешательство в выборы, предусмотрев на работу своих спецслужб около 350 млн долларов США.

В пояснительной записке к закону говорится, что присутствие российских наблюдателей на выборах может стать поводом информационных атак путем искажения фактов об избирательном процессе в Украине, а также снижение доверия к результатам волеизъявления украинского народа.

В записке говорится, что «Министерство иностранных дел России уже отметило, что Российская Федерация будет добиваться допуска наблюдателей на президентские выборы в Украине, поскольку получила приглашение от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Учитывая это, 23 января Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к иностранным государствам и международным организациям, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, относительно тщательного отбора кандидатов при принятии решения о направлении официальных наблюдателей».