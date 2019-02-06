ЦИК зарегистрировала еще троих кандидатов в президенты Украины

На сегодня зарегистрированы 37 кандидатов в президенты.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще троих кандидатов на пост президента Украины.

Как сообщили в Отделе взаимодействия со средствами массовой информации секретариата ЦИК, такое решение сегодня на заседании приняли члены комиссии.

Центризбирком установил соответствие представленных документов требованиям законодательства Украины и зарегистрировал кандидатами в президенты Андрея Новака (кандидат от партии "Патриот"), Василия Журавлева (кандидат от партии "Стабильность") и самовыдвиженца Юрия Тимошенко.

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Таким образом, по состоянию на 5 февраля Комиссия зарегистрировала 37 кандидатов на пост президента Украины: Игоря Шевченко (самовыдвиженец), Сергея Каплина (кандидат от Социал-демократической партии), Валентина Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"), Виталия Скоцика (самовыдвиженец), Андрея Садового (кандидат от партии "Объединение "Самопомичь"), Евгения Мураева (кандидат от партии "Наши"), Анатолия Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция"), Виталия Куприя (самовыдвиженец), Геннадия Балашова (кандидат от партии "5.10"), Ольгу Богомолец (самовыдвиженец), Александра Шевченко (кандидат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП"), Романа Насирова (самовыдвиженец), Юрия Бойко (самовыдвиженец), Олега Ляшко (кандидат от Радикальной партии), Аркадия Корнацкого (самовыдвиженец), Александра Вилкула (кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"), Юлию Тимошенко (кандидат от партии "ВО "Батькивщина"), Дмитрия Добродомова (кандидат от партии "Общественное движение "Народный контроль"), Александра Мороза (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза"), Илью Киву (кандидат от Социалистической партии Украины), Руслана Кошулинского (кандидат от партии "ВО "Свобода"), Александра Данилюка (самовыдвиженец), Сергея Таруту (кандидат от партии "Основа"), Владимира Зеленского (кандидат от партии "Слуга народа"), Инну Богословскую (самовыдвиженец), Игоря Смешко (самовыдвиженец), Николая Габера (самовыдвиженец), Юрия Деревянко (кандидат от партии "Воля"), Романа Безсмертного (самовыдвиженец), Виктора Бондаря (кандидат от партии "Возрождение"), Сергея Носенко (самовыдвиженец), Руслана Ригованова (самовыдвиженец), Виктора Кривенко (кандидат от партии "Народный рух"), Сергея Кривоноса (кандидат от партии "Воины АТО"), Андрея Новака (кандидат от партии "Патриот"), Василия Журавлева (кандидат от партии "Стабильность"), Юрия Тимошенко (самовыдвиженец).