В ЦИК сообщили, что уже 59 человек подали документы для регистрации кандидатами в президенты

Сегодня документы в Центризбирком подали 5 человек.

С начала избирательного процесса 59 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заведующий Отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.

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«По состоянию на 16:30 документы для регистрации кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию подали 59 человек. Сегодня документы подали пять человек: самовыдвиженцы Иван Качайло, Сергей Лысенко, Руслан Ригованов, Анатолий Губенко и от политической партии «Народный рух Украины» Виктор Кривенко», - отметил он.