Посол США в Украине рассказала, кого Соединенные Штаты поддержат на выборах 2019

Она напомнила о трех приоритетах, которые, согласно результатам опросов, являются наиболее важными для украинцев.

Американская политика и нынешние выборы в Украине. Такой была тема речи, с которой посол США в Украине Мари Йованович выступила в Украинской академии лидерства.

Как сказала Мари Йованович, обращаясь к студентам и преподавателям Академии, ее часто спрашивают, кого из кандидатов на предстоящих президентских выборах поддерживают Соединенные Штаты. Отвечая на этот вопрос, посол напомнила о трех приоритетах, которые, согласно результатам опросов, являются наиболее важными для украинцев. Это окончание конфликта на Востоке, экономическое благосостояние и честная власть, пишет "Голос Америки".

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Говоря о первейший приоритет - достижение мира на Востоке Украины - посол США напомнила, что Соединенные Штаты на протяжении всех пяти лет войны поддерживали украинцев. Начиная с 2014 года, правительство США выделило более 2,8 млрд долларов помощи Украине. Только в прошлом месяце решено выделить дополнительные 10 миллионов долларов - для укрепления позиций украинского военного флота в ответ на российскую агрессию в Черном море.

Как отметила Йованович, военного способа решения конфликта с Россией нет. Единственный способ - политический, и краеугольный камень этой стратегии - Минские соглашения.

«Некоторые скептики, и их много, говорят, что Минские соглашения не работают, потому что Россия их не выполняет. Мы верим, что Россия все-таки выполнит свои обязательства по этим соглашениям. Однако, поскольку сейчас Россия их не придерживается США и Европа сохраняют и усиливают санкции против России. Мы заставляем Кремль платить высокую цену за агрессию.

Поэтому отбросить Минские соглашения означало бы отбросить нашу возможность ввести значительные экономические санкции», - подчеркнула дипломат.

Если результатом этих выборов будет ускорение реформ, улучшения благосостояния не заставит себя ждать

Второй ключевой приоритет для украинцев - экономическое благосостояние. Несмотря на богатейшие ресурсы, Украина могла бы процветать. Что же ее сдерживает? Как говорит Йованович, «это старая олигархическая система, которая все еще цепляется за жизнь. И коррупция - ее жизнеобеспечение». Страна требует серьезных реформ, которые могут создать экономический бум и улучшить повседневную жизнь каждого гражданина, как это произошло, например, в Польше. Если результатом этих выборов будет ускорение реформ, улучшения благосостояния не заставит себя ждать, - убеждена посол США.

«Я знаю, что реформы не всегда популярны и для многих украинцев болезненны. Но если произойдет откат реформ, то это не принесет лучшего благосостояния. То, что делает жизнь украинцев тяжелым, это не реформы, а как раз то, что много реформ до сих пор не завершены. Реформы надо осуществить. И побороть всепроникающую коррупцию, которая делала Украину бедной слишком долго».

И третий приоритет для украинцев – это власть, которая чтит закон и демократические свободы. В том числе и право на свободные честные выборы.

«С началом президентской кампании мы в Соединенных Штатах разделяем надежды украинцев на то, что в этих выборах не будет «титушек», участники штабов кандидатов не будут бояться избиения или угроз, что голоса не будут покупать за деньги», - сказала Мари Йованович.