Эксперт назвал основные недостатки электронного голосования на выборах

Электронное голосование дает возможность другим государствам препятствовать избирательному процессу, считает эксперт.

Украине не стоит полностью переходить на электронное голосование. Ведь от него отказались большинство ведущих стран мира.

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Такое мнение высказал эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко, передает «Обозреватель». Он добавил, что за рубежом используют разве что сканирование бумажного бюллетеня и отправку этой информации в электронном виде.

"Во-вторых, есть пользователи, у которых вообще нет доступа к Интернету. Это тоже проблема, это отдаленные регионы, это люди преклонного возраста, которые не знают что такое компьютер", – пояснил Денисенко.

Также, уверен он, еще одной опасностью, которую несет электронное голосование, является возможность других государств препятствовать избирательному процессу. Как пример эксперт привел Российскую Федерацию.

"Да, там голосуют в электронном виде, без вопросов. Но провайдер в день голосования просто блокирует доступ к (украинским.- Ред.) сайтам, как мы заблокировали доступ к сайтам РФ, и все. Проголосовать не получится", – подытожил Денисенко.