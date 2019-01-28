Дорогие часы и дома в "Буковеле": Шевченко подал декларацию кандидата в президенты

Подавляющее большинство имущества семьи зарегистрировано на жену депутата.

Кандидат на пост президента Украины, народный депутат Александр Шевченко подал декларацию за 2017 год, согласно которому он арендует два жилых дома в селе Поляница Ивано-Франковской области в ООО "Буковель" площадью 193,3 кв. м каждый, а также снимает офисы площадью 113,7 кв. м и 50,2 кв м в компании "ПБС", 318,2 кв. м в "БФК "Глобал Эстейтс" (Киев).

Об этом говорится в его декларации на пост кандидата в президенты Украины, опубликованной на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Читайте такжеКандидат в президенты Украины опозорился, набрал в Давосе бесплатных шапок (фото, видео)

Жена Шевченко Татьяна имеет в собственности квартиру в Ивано-Франковске площадью 672,2 кв. м, земельные участки в 363 кв м в Полянице, 2400 кв м и 906 кв м в Чукаловке Ивано-Франковской области, нежилое здание в 237,2 кв м в Полянице и паркоместа. В совместной собственности есть квартира в 28,13 кв. м в областном центре Прикарпатья. В аренде у Татьяны Шевченко есть квартира в Козине Киевской области площадью 323,9 кв. м, которая записана на иностранную гражданку Екатерину Байбикову. Также из декларации известно, что жена кандидата в президенты Украины владеет недостроенным домом в Чукаловке, что на Прикарпатье.

Александр Шевченко задекларировал часы (Breitling, Longines, Ulysse Nardin, Rolex), а его жена ювелирные изделия и часы марки Chopard. Политик арендует у компании "Буковель" автомобиль Toyota Sequoia 2008 года.

Относительно корпоративных прав, то семья Шевченко имеет их в компаниях "Галичина-Сахар" и "Горизонт".

Кандидат на пост президента Украины в 2017 году получил зарплату в размере 251 222 грн, займ в 878 200 грн, которую вернул в том же году, и одолжил компании "Галичина-Сахар", где у него корпоративные права, 1 572 000 грн. Зато Татьяна Шевченко заработала 72676 грн, получила от предпринимательской деятельности 4 978 560 грн, заняла 1 622 600 грн.

Наличными Александр Шевченко держит 155 тыс. долл., его жена – 4 900 000 грн., на банковских счетах у политика 252 164 грн, у Татьяны Шевченко – более 113 тысяч грн. Финансовые обязательства – плата за аренду и заем.

В 2017 семья Шевченко заплатила за обучение в Швейцарии 1 084 382 грн. Александр Шевченко также является членом нескольких общественных организаций.

Как сообщалось, с 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Кандидаты в президенты могут подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Процедура регистрации завершится 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.