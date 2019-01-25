Зеленский заявил, что идет только на один срок и рассказал о своем первом законопроекте

По словам шоумена, в законопроекте «О народовластии» будет закреплен механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии.

Шоумен Владимир Зеленский, который сегодня подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины, заявил, что идет на один срок и рассказал, что его первым законопроектом, в случае избрания, станет проект закона «О народовластии».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в предвыборной программе Зеленского, которую он сегодня представил на брифинге журналистам.

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«Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков», - говорится в документе.

В программе подчеркивается, что именно воля народа, выраженная на референдуме 1 декабря 1991 года, родила Украину как государство.

«С тех пор у нас не было референдумов, на которых народ что-то бы решал. Мой первый законопроект «О народовластии». В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий», - заявляет Зеленский.

Кроме того, кандидат в президенты декларирует «человека как высшую ценность».

«Государство для человека, а не человек для государства. Уважение человеческого достоинства должно стать основным принципом в деятельности государства. Реформы должны положительно отражаться на каждом человеке, а не десяти семьях», - отмечается в программе.

Зеленский заявляет, что его цель - построить государство, которое предоставляет своим гражданам качественный сервис. Для этого нужно максимально сократить количество функций государства.

«Меньше государства в жизни человека, более человека в жизни государства», - заявил кандидат в президенты.