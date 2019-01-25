"Должна рубить руки казнокрадам": социолог рассказал, какую "сильную руку" хотят украинцы

Однако эта "сильная рука" не должна посягать на свободу слова.

Социолог рассказал, что вкладывают 60% украинцев в тему "сильной руки".

Мнением об этом поделился руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, пишет "Новое время" .

"Эта "сильная рука" должна рубить руки казнокрадам, но не дай Бог она посягнет на свободу слова и Майдан, на возможность выхода гражданина [на митинги], на личные права и свободы гражданина и свободу слова в средствах массовой информации", - отмечает Антипович.

Читайте такжеЭксперт назвал самого неудобного для Путина победителя президентских выборов в Украине

Также он высказался о факте, что по социологическим данным политики имеют поддержку 5-13%, который многие считают "катастрофой".

"Господа, а может, вам к диктатуре нужно, вы хотите диктатора, 100% поддержку? Может, вам в соседнюю России, где в принципе все говорят "одобрямс" - и на том все? Мы же хотели демократию, мы же хотели иметь выбор, мы же хотели иметь разных политиков для разных избирателей", - заявил социолог.