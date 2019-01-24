У Тимошенко прокомментировали заявление Коэльо о том, что он не поддерживал ее на выборах

В пресс-службе кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко заявили, что использовали цитату бразильского писателя Пауло Коэльо в биографическом фильме о ее жизненном пути.

Во время торжественного съезда "Батькивщини" во Дворце спорта в Киеве показали биографический, а не агитационный фильм о кандидате в президенты Юлии Тимошенко с участием бразильского писателя Пауло Коэльо.

Об этом сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока "Украинской правде".

"Такие фильмы биографические мы готовили и на предыдущие выборы. Демонстрация таких материалов является устоявшейся традицией во время выдвижения ведущих политиков в Европе, США, и фильм был сделан и позиционирован как биографический, а никак не агитационный", – заявила пресс-секретарь.

Она пояснила, что в фильме использовалось архивное и современное видео.

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"Интервью с Коэльо в 2010 году записал хорватский режиссер Яков Седлар, который подготовил в том году фильм "Юлия". У этого режиссера есть все права на показ, которые он нам и передал, – все права и материалы", – подчеркнула Сорока.

Она добавила, что фрагменты видео с Коэльо были использованы в фильмах во время выборов в 2010-м и 2014 году, однако писатель тогда их не комментировал.

22 января на съезде, который выдвинул Юлию Тимошенко в президенты, показали фильм, в котором Коэльо якобы говорит, что Тимошенко "может управлять страной".

23 января Коэльо заявил, что никогда не записывал обращения, что поддерживает кандидатуру Тимошенко.

"Даже если она мне нравится как человек, украинская политика – не мое дело", – подчеркнул писатель.