Полиция зафиксировала уже более 200 сообщений о нарушениях во время избирательной кампании
20:43, 23 января 2019Выборы 2019
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Большинство из нарушений зарегистрированы в Киеве – 25 сообщений, Днепропетровской области – 21, Закарпатской – 20 и в Полтавской области – 17 сообщений.
Полиция зафиксировала 216 заявлений и сообщений относительно нарушений избирательного законодательства / фото УНИАН
Полиция на сегодня зафиксировала 216 заявлений и сообщений относительно нарушений избирательного законодательства.
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Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич во время заседания рабочей группы по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения президентских выборов – 2019, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Больше всего нарушений зарегистрировано в Киеве – 25 сообщений, Днепропетровской области – 21, Закарпатской – 20 и в Полтавской области – 17 сообщений.
Как сообщал УНИАН, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, из-за нарушения агитации уже открыто одно уголовное производство.
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