Полиция зафиксировала уже более 200 сообщений о нарушениях во время избирательной кампании

Большинство из нарушений зарегистрированы в Киеве – 25 сообщений, Днепропетровской области – 21, Закарпатской – 20 и в Полтавской области – 17 сообщений.

Полиция на сегодня зафиксировала 216 заявлений и сообщений относительно нарушений избирательного законодательства.

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Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич во время заседания рабочей группы по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения президентских выборов – 2019, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Больше всего нарушений зарегистрировано в Киеве – 25 сообщений, Днепропетровской области – 21, Закарпатской – 20 и в Полтавской области – 17 сообщений.

Как сообщал УНИАН, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, из-за нарушения агитации уже открыто одно уголовное производство.