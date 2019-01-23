Садовый призывает Тимошенко снять свою кандидатуру с выборов в его пользу

Он заявил, что это подтвердит намерения Тимошенко преодолеть проблемы Украины.

Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый призвал Юлию Тимошенко снять свою кандидатуру в его пользу.

Об этом лидер "Самопомочи" написал на своей странице в Facebook, комментируя съезд ВО "Батькивщина", на котором Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты.

"Сегодня на съезде Юлия Тимошенко объявила, что наступает конец всем невзгодам Украины. Бедность, коррупция и поражения позади. Впереди — возрождение и развитие. Цитата: “Мы не имеем права снова, еще раз, потерять следующее 5-летие, приведя к власти тех, кто непомерно любит деньги, но не любит Украину”", - написал Садовый.

Он отметил, что "абсолютно поддерживает лидера "Батькивщины" и поэтому предлагает ей снять свою кандидатуру в его пользу.

"Для подтверждения искренности своих слов госпоже Тимошенко осталось сделать немного: снять свою кандидатуру в пользу Андрея Садового, к чему я ее и призываю", - говорится в сообщении.