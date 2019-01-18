Лавров утверждает, что РФ пригласили на президентские выборы в Украине

Он не уточнил, будет ли Россия направлять своих наблюдателей.

Глава МИД России Сергей Лавров уверяет, что Москва получила приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе направить своих наблюдателей на выборы президента Украины 31 марта.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом 18 января, передает ТАСС.

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"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей к миссии, которая будет наблюдать за выборами. У нас приглашение есть", - сказал Лавров.

Он не уточнил, будет ли Россия направлять своих наблюдателей.

Напомним, с 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Кандидаты в президенты могут подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Процедура регистрации завершится 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.