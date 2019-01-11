Садовый предлагает Вакарчуку союз на парламентские выборы

Кандидат в президенты Андрей Садовый предложил Святославу Вакарчуку сформировать совместный альянс на будущие парламентские выборы.

"Я пока не знаю планов Святослава на президентские выборы. Уверен, он вскоре озвучит свою позицию. Но я бы точно очень хотел, чтобы он максимально реализовал свои политические амбиции на предстоящих выборах в парламент осенью 2019 года. У нас был разговор, во время которого я говорил о необходимости думать о качественном изменении политического истеблишмента", - рассказал Андрей Садовый в комментарии "Kharkiv Today". На просьбу конкретизировать позицию Садовый заявил, что "предлагает Вакарчуку совместно сформировать список достойных кандидатов в парламент", пишет 2day.kh.ua.

Напомним, ранее кандидатуру Андрея Садового поддержал Демократический Альянс. Другой потенциальный кандидат в президенты потомок рода Терещенко мэр Глухова Мишель Терещенко заявил, что отказывается от участия в выборах и будет поддерживать Андрея Садового.