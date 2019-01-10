Нынешняя власть Украины не готовится к честным выборам, а думает о том, как обмануть народ - экс-президент

К сожалению, считает Кравчук, "это система избирательного процесса".

Нынешняя власть Украины не готовится к честным выборам, а думает о том, как обмануть народ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам бывший президент Украины Леонид Кравчук, подписывая после презентации свою новую книгу "Первый о власти".

По мнению Кравчука, у власти нет желания провести честные выборы, потому что "она сама видит себя в нарушении всех основополагающих основ, основных решений, документов, событий".

Как подчеркнул Кравчук, власть готовится "не к честным и порядочным выборам, а готовится, как обмануть и обойти. К сожалению, это система избирательного процесса".

Как сообщал УНИАН, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года стартовала избирательная кампания.