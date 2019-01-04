ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты

ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты председателя благотворительной организации "Успешная Украина", бывшего министра экологии Игоря Шевченко.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

"Сегодня на заседании был зарегистрирован первый кандидат в президенты. Им стал председатель благотворительной организации "Успешная Украина", - сказали в пресс-службе.

В общем включительно с Шевченко в ЦИК поступили документы на регистрацию от шести претендентов на пост главы государства.

Как говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, Шевченко 31 декабря 2018 года лично подал в комиссию заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента вместе с документами для регистрации на президентских выборах.

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"Рассмотрев указанные документы, комиссия установила их соответствие требованиям закона Украины "О выборах президента Украины" и зарегистрировала кандидата на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года Шевченко Игоря Анатольевича, 1971 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, президента благотворительной организации "Успешная Украина", беспартийного, самовыдвижение", - говорится в сообщении.

Также во время заседания комиссии Шевченко выдано удостоверение кандидата на пост президента Украины установленной формы.

*** Шевченко был министром экологии и природных ресурсов Украины в 2014-2015 гг.