Председателя партии "Социалисты" Кожару выдвинули кандидатом в президенты (фото)

Съезд выдвинул кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года председателя партии «Социалисты» Леонида Кожару.

15 декабря 2018 года в Киеве состоялся первый этап VIII съезда политической партии «Социалисты». В съезде участвовали 250 делегатов из разных регионов Украины, делегация из Словакии (от партии SMER-SD), а также поступило приветствие съезду от Болгарской Социалистической партии.

Делегаты и гости съезда рассмотрели задачи партии «Социалисты» в свете президентской и парламентской избирательной кампаний 2019 года. Участники съезда констатировали сложную социально-экономическую и политическую ситуацию в стране, выразили обеспокоенность судьбой украинского государства и предложили конструктивные пути дальнейшего развития.

Съезд выдвинул кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года председателя партии «Социалисты» Леонида Кожару.

«Партия «Социалисты» - большая, мощная и сплоченная, а главное - идейная политическая сила. У нас есть все для того, чтобы идти на выборы и достигать на них успехов. У нас мощная патриотическая, украинская и проевропейская идеология, основанная на принципах гуманизма, солидарности и социальной справедливости. Мы имеем партнеров и союзников, разделяющих наши ценности и убеждения. Мы имеем также поддержку граждан, которые видят в нашей партии проводника их интересов» - заявил Леонид Кожара.

Также на съезде создана украинская платформа «За справедливое будущее», в которую входит ряд политических партий и общественных организаций Украины.