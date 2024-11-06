Трампу удалось увеличить поддержку своей кандидатуры сразу в нескольких группах избирателей.

Оппонентка нового президента США Камала Харрис проиграла Дональду Трампу среди сразу нескольких ключевых для нее групп избирателей. Об этом сообщает Der Spiegel.

Новоизбранный президент США неоднократно критиковал иммигрантов из Латинской Америки и обещал достроить стену на границе с Мексикой. Несмотря на это, миллионы латиноамериканцев и латиноамериканок проголосовали за него, отмечают в издании. Республиканку в этом году удалось набрать 45% их голосов против 32% в 2020 году.

Также в издании подчеркнули, что Трампу удалось сократить разрыв среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 29 лет на 11% пунктов на этих выборах. В возрастной группе от 45 до 64 лет ему удалось увеличить преимущество с 1% до 8% по сравнению с 2020 годом.

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Среди женщин республиканец смог набрать больше голосов, чем его оппонентка. В издании отметили, что Харрис неоднократно поднимала вопрос об абортах, который волнует очень многих женщин в США, но этого оказалось недостаточно.

Особенно высокие результаты Трамп показал среди избирателей без высшего образования. Они голосовали за республиканца гораздо чаще, чем за Харрис, заявили в издании.

Почти треть избирателей Трампа говорили о том, что в 2023 году инфляция стала причиной их семейных трудностей. Тем не менее годовой уровень инфляции недавно составил всего 2,4%, подчеркнули в издании.

Главной победой для Харрис может стать большинство голосов от чернокожих граждан США. В издании добавили, что в этой категории избирателей ей удалось сильно оторваться от Трампа.

Выборы в США 2024 - последние новости

Ранее УНИАН писал, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах привела к стремительному росту российских акций. Отмечается, что акции банка "Сбербанк" подорожали на 3,4%, а компании "Газпром" - на 5,1%.

Кроме того, букмекеры начали принимать ставки на то, закончит ли Трамп войну в Украине за 3 месяца. Большая часть людей уверена, что республиканцу не удастся добиться этой цели.

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