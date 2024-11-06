Впрочем, эксперты не разделяют "оптимизма", обращая внимание на возможное падение спроса на сырье.

Российский рынок акций продемонстрировал бурный всплеск на фоне новостей о том, что на президентских выборах в США победил республиканец Дональд Трамп. Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что акции банка "Сбербанк" подорожали на 3,4%, компании "Газпром" - на 5,1%, а компании "Новатэк" - на 4,2%. Более 2% прибавили в цене бумаги ВТБ, НЛМК, а также компаний "Сургутнефтегаз", "Лукойл" и "Транснефть". Котировки авиаперевозчика "Аэрофлот" взлетели на 5,5%.

Впрочем, эксперты довольно скептически настроены относительно перспектив экономики РФ. Дело в том, что Трамп может развязать новые торговые войны с Китаем, следствием чего станет падение производства в КНР. Последнее приведет к снижению спроса на сырьевые ресурсы, что ударит уже по Москве.

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"Если у нас будет сценарий "Трамп 2.0", то, скорее всего, мы увидим тарифы на китайские товары, что негативно скажется на металлах, поскольку Китай является крупным потребителем меди, железной руды и стали", - говорит Уле Хансен из Saxo Bank.

Кроме того, эксперты предполагают снижение цен на нефть (одного из главных экспортных товаров РФ), поскольку тарифные войны не способствуют увеличению мирового спроса на "черное золото".

Победа Трампа - последствия для экономики

Ранее сообщалось, что победа Трампа привела к падению цен на нефть более чем на 1%. Дело в том, что бывший президент давно демонстрирует намерение развивать американскую нефтяную промышленность, что не может не сказаться на формировании цен.

Победа Трампа также привела к тому, что биткоин подскочил до исторического максимума - стоимость самой популярной криптовалюты в ночь на 6 ноября преодолела отметку в 75 тыс долларов.

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