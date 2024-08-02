Доноры от Демократической партии охотно подключаются к финансированию кандидатуры нынешней вице-президента.

Предвыборная кампания вероятного кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис заявила, что в июле собрала 310 миллионов долларов, что значительно превосходит средства, собранные конкурентами из лагеря выдвиженца от Республиканской партии, бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что доноры от Демократической партии охотно подключаются к финансированию кандидатуры нынешней вице-президента. Издание напоминает, что кампания Трампа объявила, что собрала 139 миллионов долларов в прошлом месяце, когда на бывшего президента было совершено покушение, что вызвало вспышку симпатий к нему.

"Общая сумма, собранная Харрис и Байденом (до снятия Байденом своей кандидатуры - УНИАН) превысила 1 миллиард долларов, что является самым быстрым показателем, который президентская кампания достигла в истории", - говорится в сообщении. Видео дня

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Камала Харрис получила преимущество над Трампом в семи важных штатах. Согласно опросу Bloomberg, действующего вице-президента поддержали 48% избирателей против 47% у Трампа.

Это более сильный результат, чем двухочковое отставание от Трампа у президента Джо Байдена, перед тем как он выбыл из гонки. Харрис обогнала Трампа в Аризоне и Неваде и более чем вдвое увеличила преимущество Байдена над Трампом в Мичигане.

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