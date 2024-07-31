Согласно опросу Харрис набирает больше голосов, чем Байден до своего ухода.

Вице-президент Камала Харрис получила преимущество над Дональдом Трампом в семи "сомневающихся" штатах. Согласно опросу Bloomberg, Харрис поддержали 48% избирателей против 47 % у Трампа. Это более сильный результат, чем двухочковое отставание от Трампа у президента Джо Байдена, перед тем, как он выбыл из гонки. Харрис обогнала Трампа в Аризоне и Неваде и более чем вдвое увеличила преимущество Байдена над Трампом в Мичигане.

"Цифры говорят о том, что у Харрис есть шанс собрать коалицию избирателей, которая привела президента Барака Обаму в Белый дом, и более четкий путь к победе, чем у Байдена, которому с трудом удалось привлечь внимание демократической базы", - отмечает Bloomberg.

В целом по опрошенным "колеблющимся" штатам - Аризоне, Джорджии, Мичигану, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсину - разрыв между кандидатами находится в пределах статистической погрешности опроса. В то же время, пишет издание, Харрис, возможно, в настоящее время наслаждается "фазой медового месяца" - и ей еще предстоит завоевать доверие по некоторым жизненно важным для избирателей вопросам, в частности, по ее способности управлять экономикой и иммиграцией.

Видео дня

Как пишет Bloomberg, Харрис вызвала волну энтузиазма среди молодых, чернокожих и испаноязычных избирателей.

Так, более трети избирателей в семи районах проведения выборов заявили, что вероятность того, что они примут участие в голосовании сейчас, когда борьба идет между Трампом и Харрис, значительно выше, а среди чернокожих и испаноязычных избирателей эти цифры выросли до 49% и 44% соответственно. Почти две трети чернокожих избирателей заявили, что вероятность того, что они проголосуют в ноябре, в некоторой степени или намного выше.

При этом, отмечает Bloomberg, уход Байдена уже повлиял на предвыборную стратегию Трампа.

"Трампу, специализирующемуся на унижениях, трудно дать определение своему новому сопернику, не показавшись при этом расистом или сексистом и не оттолкнув от себя избирателей из "колеблющихся" штатов", - пишет издание.

Выборы в США

Харрис заметно нарастила свой общий рейтинг доверия среди американцев за те несколько дней, что прошли после объявления Джо Байдена о самоустранении из предвыборной борьбы.

Экс-президент США Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама поддержали кандидатуру Камалы Харрис на псоаду кандидата на пост нового главы Белого дома от Демократической партии.

Кроме того, племянник экс-президента США Дональда Трампа Фред, заявил, что будет голосовать за Харрис, поскольку его дядя "атомно сумасшедший".

Вас также могут заинтересовать новости: