Предложение миллиардера является потенциальным нарушением избирательного законодательства США.

Обещание американского миллиардера Илона Маска раздавать деньги избирателям, которые подпишут его петицию в поддержку свободы слова и права на владение оружием, вызвало жесткую критику в США из-за потенциального нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщает Financial Times.

Как известно, Маск, который стал одним из крупнейших корпоративных спонсоров кандидата в президенты США, экс-главы Белого дома Дональда Трампа, в субботу наградил чеком на 1 миллион долларов участника митинга в Гаррисбурге, штат Пенсильвания. Он сообщил, что это будет первая из ежедневных выплат такого размера зарегистрированным избирателям в колеблющихся штатах, которые подпишут петицию его комитета America PAC в поддержку поправок к Конституции США.

"Раздача наличных происходит после предварительного предложения в размере 100 долларов США для избирателей Пенсильвании, которые публично подтвердили свою поддержку "Первой и Второй поправок", а также 47 долларов США для избирателей в других штатах, таких как Мичиган, Аризона и Джорджия", - напоминает издание.

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Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, который ранее был генеральным прокурором штата и является членом команды конкурентки Трампа, вице-президента Камалы Харрис, заявил, что этот шаг является тем, на что "правоохранительные органы могут обратить внимание":

"Есть реальные вопросы относительно того, как он тратит деньги в этой гонке, как темные деньги текут - не только в Пенсильванию, но, очевидно, теперь и в карманы жителей Пенсильвании. Это вызывает глубокое беспокойство".

Ричард Хасен, юрист, специализирующийся на избирательном законодательстве, сказал, что обещание Маска, самого богатого человека в мире, "нарушает основной запрет покупки голосов на федеральных выборах в США".

"Маск, по сути, проводит лотерею стоимостью 1 миллион долларов, доступную только для людей, которые зарегистрировались или зарегистрированы для голосования", - подчеркнул юрист.

СМИ отмечает, что федеральный закон предусматривает, что предлагать финансовые стимулы, чтобы заставить кого-то голосовать или вознаградить за это, является незаконным. "Что-либо, что имеет денежную ценность" - например, наличные или лотерея, запрещено, согласно руководству, опубликованному Департаментом юстиции по преступлениям на выборах.

Илон Маск и выборы в США - последние новости

Издание Business Insider со ссылкой на документ Федеральной избирательной комиссии сообщило, что Илон Маск потратил 75 миллионов долларов на поддержку Трампа. По данным СМИ, предприниматель оказался единственным донором America PAC за этот период. Эксперты считают, что организация концентрирует усилия на мобилизации избирателей в колеблющихся штатах.

Также УНИАН сообщал, что, по информации Reuters, Илон Маск годами тайно финансировал кампанию интернет-критики Байдена.

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