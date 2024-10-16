По словам самого Маска, ранее он голосовал за Демократическую партию США.

Американский миллиардер Илон Маск за три месяца пожертвовал 75 млн долларов организации America PAC, которая поддерживает на предстоящих выборах республиканца Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на документ Федеральной избирательной комиссии (FEC) сообщает Business Insider.

Предприниматель оказался единственным донором America PAC за этот период. Эксперты считают, что организация концентрирует усилия на мобилизации избирателей в колеблющихся штатах. Именно они должны решить результаты выборов в США.

Сообщается, что America PAC уже потратила более 96 млн долларов на поддержку Трампа и еще около 10 млн долларов на помощь республиканцам в борьбе за американский Конгресс.

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Интересно, что по словам самого Маска, ранее он был сторонником Демократической партии, однако затем изменил свои взгляды. Более того, сейчас Маск считает, что в случае победы кандидата от Демпартии Камалы Харрис ему грозит тюремный срок.

"Если он (Трамп, - УНИАН) проиграет - мне конец. Как думаете, насколько длительным будет мое тюремное заключение? Как думаете, я увижу своих детей?" - заявил ранее предприниматель.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп теряет позиции среди женщин в вопросах, касающихся экономики, а именно - инфляции и снижении стоимости жизни. Предпочтение Харрис в экономических вопросах отдали 46% опрошенных, тогда как Трампу лишь 38%.

В то же время Трамп имеет большое преимущество перед Камалой Харрис в вопросах, касающихся российско-украинской войны. Преимущество экс-президента здесь составляет 50% против 39% у действующего вице-президента США.

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