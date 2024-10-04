Одиозный миллиардер Илон Маск несколько лет тайно финансировал консервативную политическую группу, которая занималась критикой действующей президентской администрации США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников.
Два человека, знакомых с ситуацией, сообщили изданию, что взносы Маска в пользу организации Building America's Future начались до 2022 года. Утверждается, что эти пожертвования измерялись миллионами долларов и значительно усилили медийные возможности организации.
Как отмечает Reuters, Илон Маск в течение многих лет старался избегать прямого вмешательства в политику и публично отдавать предпочтение какой-либо из политических партий США. Это изменилось лишь в середине этого года, когда он публично поддержал республиканца Дональда Трампа.
Хотя еще в марте этого года Маск публично отрицал намерение помогать кому-то из кандидатов, пожертвования на Building America's Future показали, что он уже использовал свои огромные ресурсы для финансирования правого движения в США.
При этом собеседники Reuters говорят, что Маск прилагал усилия, чтобы эти взносы оставались тайными. Эти люди говорят, что узнали о пожертвованиях от руководителей организации, или связанных с ней лиц, а также от помощника Маска.
За последние два года Building America's Future много критиковала администрацию Байдена, в частности относительно нелегальной иммиграции, которую Маск часто комментирует. Недавно эта организация обнародовала в сети видео, в котором утверждалось, что вице-президент Камала Харрис, оппонентка Трампа на ноябрьских выборах, якобы "руководила вторжением" мигрантов через мексиканскую границу и всегда "ставила нелегалов на первое место".
Илон Маск и американская политика
Как писал УНИАН, в августе бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах планирует дать должность в своей администрации Илону Маску.
В сентябре, после теледебатов между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, Илон Маск признал, что выступление Харрис было лучше, но выразил убеждение, что Трамп все равно будет лучшим президентом.