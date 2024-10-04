Сейчас эта организация активно "топит" Камалу Харрис.

Одиозный миллиардер Илон Маск несколько лет тайно финансировал консервативную политическую группу, которая занималась критикой действующей президентской администрации США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленных собеседников.

Два человека, знакомых с ситуацией, сообщили изданию, что взносы Маска в пользу организации Building America's Future начались до 2022 года. Утверждается, что эти пожертвования измерялись миллионами долларов и значительно усилили медийные возможности организации.

Как отмечает Reuters, Илон Маск в течение многих лет старался избегать прямого вмешательства в политику и публично отдавать предпочтение какой-либо из политических партий США. Это изменилось лишь в середине этого года, когда он публично поддержал республиканца Дональда Трампа.

Видео дня

Хотя еще в марте этого года Маск публично отрицал намерение помогать кому-то из кандидатов, пожертвования на Building America's Future показали, что он уже использовал свои огромные ресурсы для финансирования правого движения в США.

При этом собеседники Reuters говорят, что Маск прилагал усилия, чтобы эти взносы оставались тайными. Эти люди говорят, что узнали о пожертвованиях от руководителей организации, или связанных с ней лиц, а также от помощника Маска.

За последние два года Building America's Future много критиковала администрацию Байдена, в частности относительно нелегальной иммиграции, которую Маск часто комментирует. Недавно эта организация обнародовала в сети видео, в котором утверждалось, что вице-президент Камала Харрис, оппонентка Трампа на ноябрьских выборах, якобы "руководила вторжением" мигрантов через мексиканскую границу и всегда "ставила нелегалов на первое место".

Илон Маск и американская политика

Как писал УНИАН, в августе бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах планирует дать должность в своей администрации Илону Маску.

В сентябре, после теледебатов между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, Илон Маск признал, что выступление Харрис было лучше, но выразил убеждение, что Трамп все равно будет лучшим президентом.

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