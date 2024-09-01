Ранее актер признавался в "любви" действующему президенту США.

Действующий президент США Джо Байден является человеком, которому нужно аплодировать. Об этом во время презентации фильма "Волки" сказал актер Джордж Клуни, сообщает The Washington Post.

Издание напоминает, что этому заявлению звезды предшествовала его статья под заголовком "Я люблю Джо Байдена". Но нам нужен новый кандидат".

"Это президент, который совершил самый самоотверженный поступок, который кто-либо совершал со времен Джорджа Вашингтона", - отметил Клуни. Видео дня

СМИ отмечает, что актер, который поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на пост главы Белого дома, не упомянул ее на пресс-конференции, посвященной фильму.

"Махинации, которые привели к тому, что Байден вышел из гонки, не были важными и о них не будут помнить. То, что необходимо помнить, - это самоотверженный поступок человека. ... Очень трудно отпустить власть. Мы это знаем. Мы видели это во всем мире. И для того, чтобы кто-то сказал: "Я думаю, что есть лучший путь вперед". Вся заслуга принадлежит ему. А все остальное будет давно забыто", - отметил Клуни.

Выборы в США - последние новости

На днях вице-президент США Камала Харрис дала первое интервью как кандидат в президенты. Она рассказала, что изменит в Белом доме, если выиграет выборы.

При этом в ходе разговора Харрис ни разу не упомянула войну в Украине, хотя озвучила свою позицию относительно конфликта на Ближнем Востоке.

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