Она рассказала, что изменит в Белом доме, если выиграет выборы.

Вице-президент США Камала Харрис дала первое интервью в роли кандидата в президенты от демократов. Разговор с CNN преимущественно касался внутриамериканских тем.

Что будет делать в первый день в Белом доме

По словам Харрис, приоритетом ее работы станет "укрепление и поддержка среднего класса". В частности, ее команда будет заниматься налоговыми льготами и инициативами по строительству жилья.

"Есть несколько вещей. Я скажу вам, что прежде всего один из моих самых высоких приоритетов - делать все возможное для поддержки и укрепления среднего класса. Когда я смотрю на стремления, цели и амбиции американского народа, я считаю, что люди готовы к новому пути вперед способом, которым питались поколения американцев - надеждой и оптимизмом", - сказала демократ.

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Она также подтвердила приверженность политике действующего главы государства Джо Байдена по важным для американцев вопросам.

Иммиграция в США

По мнению Харрис, законы по этому вопросу должны соблюдаться и выполняться. Как известно, ранее она была генеральным прокурором и преследовала транснациональные преступные организации.

"Я единственный человек в этой гонке, который фактически служил как генеральный прокурор, чтобы обеспечить соблюдение наших законов. И я бы обеспечивала соблюдение наших законов как президент в будущем. Я признаю проблему", - говорит политик.

Она также собирается восстановить традицию приглашать в новый состав правительства представителя партии-соперницы. Дональд Трамп и Джо Байден игнорировали подобную возможность при своем президентстве.

"Я считаю, что важно иметь людей за столом, которые имеют разные взгляды и разный опыт когда принимаются некоторые из важнейших решений. И я считаю, что для американской общественности было бы полезно, чтобы член моего кабинета был республиканцем", - заявила Харрис.

Внешняя политика

Хотя этот вопрос обсуждался, но темой стала не Украина, а Израиль. Демократка заявила, что в случае победы на выборах она продолжит оказывать поддержку и обеспечивать оборону Израиля. Харрис подчеркнула, что "поддерживает сильный Израиль", но необходимо "заключить соглашение".

"Боевые действия должны прекратиться. Мы должны заключить соглашение, которое позволит освободить заложников", - пояснила кандидат в президенты.

Она также отметила, что остается приверженной необходимости "работать над решением палестино-израильского конфликта".

Президентские выборы в США

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в Штатах должны состояться 5 ноября текущего года. От республиканцев баллотируется Трамп, а Демократическая партия заменила Байдена на Харрис.

Недавно Харрис заявила, что в случае избрания на пост президента будет поддерживать Украину.

"Как президент, я буду поддерживать Украину и наших партнеров по НАТО... Как главнокомандующая, я обеспечу, чтобы Америка имела самую сильную и смертоносную силу в мире", - сказала вице-президент.

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