Документом предусматривается, в частности, что автомобиль должен соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро-2".

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в Налоговый кодекс относительно растаможивания автомобилей на иностранных номерах, который предлагает новую формулу для растаможивания таких автомобилей, ввезенных до 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства» (№4643-д) проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью урегулирования вопроса таможенного оформления транспортных средств, обеспечения соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса.

Как будет происходить растаможка

В документе отмечается, что речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Новая формула будет действительной на протяжении 180 дней со дня вступления закона в силу.

При этом растаможить можно лишь автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Автомобиль должен соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро-2".

Также Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4644-д "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины". Законопроект поддержали 237 народных депутата.

Согласно тексту документа, предлагается снизить штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.

Ситуация с "евробляхами": что было ранее

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".

В январе 2021 года Верховная Рада Украины опубликовала два законопроекта, которым предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).

4 февраля 2021 года в МВД пообещали временно не штрафовать "евробляхеров".

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Автор: Богдан Слуцкий