Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в Налоговый кодекс относительно растаможивания автомобилей на иностранных номерах, который предлагает новую формулу для растаможивания таких автомобилей, ввезенных до 2021 года.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства» (№4643-д) проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью урегулирования вопроса таможенного оформления транспортных средств, обеспечения соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса.
Как будет происходить растаможка
В документе отмечается, что речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Новая формула будет действительной на протяжении 180 дней со дня вступления закона в силу.
При этом растаможить можно лишь автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Автомобиль должен соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро-2".
Также Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4644-д "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины". Законопроект поддержали 237 народных депутата.
Согласно тексту документа, предлагается снизить штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.
Ситуация с "евробляхами": что было ранее
- С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.
- 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.
- 20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.
- В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.
- 2 октября 2019 года Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.
- 29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".
- В январе 2021 года Верховная Рада Украины опубликовала два законопроекта, которым предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы (№4643-д от 25.01.2021 и №4644-д от 25.01.2021).
- 4 февраля 2021 года в МВД пообещали временно не штрафовать "евробляхеров".
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