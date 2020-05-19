В УЗ предупредили об угрозе невозвращения из карантина части электричек

Долг местных бюджетов в 500 млн грн за льготные перевозки ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения в полном объеме.

Долг местных бюджетов в 500 млн грн за льготные перевозки ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения в полном объеме., сообщила пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на и.о. председателя правления компании Ивана Юрика.

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«Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина. «Укрзализныця» всегда готова к диалогу и выполнению своих социальных обязанностей, однако это должно происходить на равных условиях и с соблюдением всех норм законодательства», - цитирует пресс-служба Юрика.

Отмечается, что по итогу 2019 года и за первый квартал 2020 года «Укрзализныця» не получила от местных органов власти более полумиллиарда гривен компенсаций за перевозку льготников.

«Местные власти вернули перевозчику за указанный период лишь около 20% от общей суммы за услуги, предоставленные льготным категориям населения. В частности, в 2019 году уровень компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении составил 112,3 млн грн (21,8%), долг – 403,4 млн грн. В первом квартале 2020 года ситуация с погашением убытков от льготных перевозок в пригородном сообщении только ухудшилась: компенсировано – 14,6 млн грн (12,8%), долг – 99,1 млн грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами антирейтинга по погашению долгов в 2019 году и первом квартале 2020 года стали город Киев, Львовская и Харьковская области.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2019 году уплатила более 21,8 млрд грн налогов и сборов в государственный и местные бюджеты.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.