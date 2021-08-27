В сентябре компания выполнять полеты только два раза в неделю.

С 13 сентября венгерский лоукостер Wizz Air возобновит полеты из киевского аэропорта "Жуляны" в столицу Венгрии Будапешт.

Об этом сообщает Avianews.com.

Читайте такжеWizz Air объявил о запуске первого рейса в "Борисполь" после 10-летнего перерыва

В сентябре компания будет выполнять полеты только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

С ноября частота увеличится до пяти раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Минимальная заявленная Wizz Air цена перелета из Киева в Будапешт начинается от 25 евро в одну сторону.

Цена включает перевозку только небольшой ручной клади с габаритами до 40х30х20 см и весом до 10 кг. Для провоза дополнительной ручной клади или багажа нужно оплатить специальный сбор или выбрать тариф, который включает нужную услугу.

Wizz Air: что необходимо знать

Wizz Air продает авиабилеты, которые подлежат обмену или возврату со штрафом.

Чтобы сделать билет Wizz Air гибким, необходимо докупить услугу Wizz Flex.

Wizz Flex стоит от 5 до 18 евро, это означает, что в некоторых случаях услуга стоит практически как новый авиабилет.

Автор: Елена Коваленко