Авиакомпания планирует выполнять рейсы один раз в неделю, но с конца августа планирует увеличить частоту рейсов до трех в неделю.

Новая национальная авиакомпания Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Wizz Air Abu Dhabi 3 июля запустила регулярный рейс из Абу-Даби (ОАЭ) в Киев.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, этот маршрут соединяет международный аэропорт Абу-Даби с международным аэропортом "Борисполь".

Как сообщила пресс-служба "Борисполя", авиакомпания планирует выполнять рейсы один раз в неделю, по субботам, но уже с конца августа компания планирует выполнять три рейса в неделю – каждый вторник, четверг и воскресенье.

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Справка УНИАН. Wizz Air Abu Dhabi является совместным предприятием ADQ, одной из крупнейших холдинговых компаний в регионе, и Wizz Air Holdings Plc, лоукост-авиакомпании.

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Автор: Павел Степанец