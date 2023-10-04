Расписание движения поездов охватывает Львов, Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву.

"Укрзализныця" с 15 октября запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда. Маршрут будет организован через станцию Рава-Русская.

"Нам понадобилось более 6 месяцев на реализацию этого проекта, в частности на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Отныне еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином", – отметил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

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Отмечается, что сейчас маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская, что на Львовщине. Здесь пассажиры будут осуществлять удобную пересадку с поезда украинской ширины колеи - 1520мм на поезд европейской колеи-1435мм и обратно.

В УЗ также отметили, что расписание движения поездов охватывает железнодорожное сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву. При этом пассажиры из других городов Украины смогут воспользоваться пересадкой во Львове.

"Также пассажирам не стоит волноваться из-за возможных опозданий, поскольку пересадка согласована. Поезд всегда будет ждать всех пассажиров", - добавили в УЗ.

Отмечается, что проект реализован при сотрудничестве с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Раву-Русскую и обратно.

"Укрзализныця" - последние новости

27 сентября стало известно, что украинская железная дорога увеличивает предложение мест на маршруте Харьков - Перемышль. В УЗ тогда сообщили, что в октябре заканчиваются ремонтные работы на польской станции в Перемышле.

"Укрзализныця" продлила курсирование нового поезда Киев-Хелм.

"Укрзализныця" увеличивает уровень безопасности в поездах. Украинская железная дорога постепенно увеличивает количество поездов, патрулируемых военизированной охраной.

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