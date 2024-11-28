Задерживаются поезда из Варшава-Киев, Одесса-Ковель, Киев-Ковель и другие

Из-за массированной ракетной атаки, которую осуществила российская армия по Украине, задерживается ряд поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Говорится, что по всей стране массированные обстрелы, произошли точечные обесточивания, но более 150 поездов Укрзализныци следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная и контролируемая. В то же время отмечается, что есть определенные сбои в графике передвижения поездов.

"Из-за обесточивания отдельных участков имеем задержки чуть больше часа для 6 поездов, но там работают резервные теплопоезда, набираем ход. Отставание от графика будем постепенно сокращать", - говорится в заявлении железнодорожного перевозчика.

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В частности, задерживаются такие поезда:

№19/20 Хелм-Киев-Пасс. (+1:23);

№67/68 Варшава-Восточная-Киев-Пасс. (+01:23);

№77/78 Одесса-Главная-Ковель-Пасс. (+1:11);

№1/2 Харьков-Пасс.-Ивано-Франковск (+1:02);

№003/004 Запорожье-1-Ужгород (+01:40);

№97/98 Киев-Пас.-Ковель-Пасс. (+0:54);

№201/202 Харьков-Пасс.-Ворохта (+01:02);

№715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:38).

Ракетный удар по Украине 28 ноября - главные новости

Утром 28 ноября Россия устроила массированную атаку на Украину. Вечером враг запустил дроны, а ближе к утру в небо взлетели семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, также россияне запустили "Калибры" из акватории Черного моря.

Из-за атаки на Ровенщине более 280 тысяч абонентов без света, есть перебои с водой, мощные взрывы слышали жители Стрыя, Луцка, Винницкой области, Хмельницкого. В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы, предварительно, на открытую территорию. В Луцке проблемы с электроснабжением и тому подобное.

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