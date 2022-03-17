Дополнительные поезда назначены из Харькова, Днепра, Кривого Рога, Краматорска, Запорожья, а также Киева и Одессы.

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов, назначенных на четверг, на 17 марта.

Как сообщает пресс-служба компании, в частности дополнительные поезда назначены из Харькова, Днепра, Кривого Рога, Краматорска и Запорожья по следующим маршрутам:

Интерсити+ Харьков - Львов 8:00;

№229/230 Харьков - Ужгород 9:40;

№239/240 Харьков - Львов 13:00;

Интерсити+ Харьков - Львов 14:00;

Интерсити+ Днепр - Львов 8:00;

№903/904 Днепр - Дрогобыч 10:30;

№273/274 Краматорск - Львов 13:00;

№275/276 Краматорск - Львов 16:00;

№219/220 Кривой Рог - Ужгород 11:00;

№902/901 Запорожье - Хелм 10:00;

№225/226 Запорожье - Ковель 16:05;

№234/233 Запорожье - Ужгород 18:00.

Также дополнительные рейсы отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, с Киева до Хелма в 19:13.

Кроме этого, со столичного вокзала "Дарница" отправятся поезда Интерсити+ во Львов в 8:00 и в 17:00, а также в Харьков в 7:00.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" начала национализацию 15076 российских вагонов, которые стоят на путях Украины.

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