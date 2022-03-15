На первом этапе будет составлен перечень владельцев вагонов, среди учредителей которых "есть путинская Россия".

АО "Укрзализныця" начало национализацию 15 076 российских вагонов, которые стоят на путях Украины.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram.

"Сейчас 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям. Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть путинская Россия. Далее будет Кабмин, СНБО, Указ президента и еще один закон Украины. Процедура займет время, поэтому начинаем уже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании "ВЭБ-Лизинг", "ВТБ-Лизинг", "Газпромтранс", "ГТЛК", "Сбербанк Лизинг" точно принадлежат РФ. Это уже более 3 тысяч вагонов.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал документ, который фактически позволяет российским авиакомпаниям использовать самолеты иностранных лизингодателей, несмотря на их запрет.

Кроме того, в Госдуме РФ одобрили инициативу "Единой России" о возможной продаже иностранных компаний и даже национализации, если бизнес будет покидать российский рынок или "возникнет риск необоснованной ликвидации" из-за санкций.

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