АО "Укрзализныця" начало национализацию 15 076 российских вагонов, которые стоят на путях Украины.
Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram.
"Сейчас 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям. Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть путинская Россия. Далее будет Кабмин, СНБО, Указ президента и еще один закон Украины. Процедура займет время, поэтому начинаем уже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компании "ВЭБ-Лизинг", "ВТБ-Лизинг", "Газпромтранс", "ГТЛК", "Сбербанк Лизинг" точно принадлежат РФ. Это уже более 3 тысяч вагонов.
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал документ, который фактически позволяет российским авиакомпаниям использовать самолеты иностранных лизингодателей, несмотря на их запрет.
Кроме того, в Госдуме РФ одобрили инициативу "Единой России" о возможной продаже иностранных компаний и даже национализации, если бизнес будет покидать российский рынок или "возникнет риск необоснованной ликвидации" из-за санкций.