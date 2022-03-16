По сравнению с днями в начале войны, количество людей в эвакуационных вагонах из крупных городов уменьшилось вдвое.

В Киеве во время комендантского часа разрешена посадка на эвакуационные поезда.

Об этом исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил во время информационного телемарафона.

"Сесть на поезд можно. Мы призываем всех наших граждан выполнять указание властей и соблюдать правила комендантского часа. Но каким-то образом даже во время комендантского часа до вокзала добираются люди, и им тоже необходимо дать возможность уехать", - сказал он.

Камышин отметил, что работники вокзала работают и живут там по несколько дней, благодаря чему работают все службы вокзала.

Также Камышин заверил, что в "Укрзализныце" введены протоколы безопасности, позволяющие пассажирам поездов ехать спокойно, им могут угрожать только авиаудары и ракетные обстрелы.

"У нас главная проблема – это авиаобстрелы и ракетные обстрелы. Все что необходимо на земле – мы сделаем исправно, сделаем по протоколам безопасности. Мы не защищены только от неба", – сообщил Камышин.

Кроме того, он сообщил, что, по сравнению с днями в начале войны, количество людей в эвакуационных вагонах из крупных городов уменьшилось вдвое.

"На пиковых днях было количество до 200 тыс. человек в день. Сейчас 90-100 тыс. У нас уже есть поезда, отправляемые только с сидячими местами и недозаполненные. Это говорит о том, что главная желающая масса людей уехала, и дальше мы спокойнее и в более плановом режиме продолжим эвакуационную программу", - подытожил Камышин.

Как сообщал УНИАН, в Киеве и области с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта введен комендантский час.

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