С началом войны сжиженный газ в Украине существенно подорожал.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 27 апреля на 37 копеек – до 30,37 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях Socar автогаз подорожал на 67 коп./л, до 31,32 грн/л.

Кроме того, на 21-86 коп./л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нафта", "Автотранс" и Chipo.

"На фоне роста мировых цен и дефицита с началом войны сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Кроме того, высокая цена на автогаз является следствием дефицита на остальные виды топлива, в том числе и на бензин", - отмечают эксперты.

Ранее УНИАН сообщал, что крупные розничные сети АЗС в период с 22 по 25 апреля увеличили цены на бензин и дизельное топливо.

22 апреля Министерство экономики Украины обнародовало новые предельные цены на топливо. В частности, бензин "обычных" марок на АЗС не должен превышать 34,10 грн/л, дизтопливо - 38,66 грн/л.

Верховная Рада с 1 апреля 2022 года и до прекращения или отмены военного положения отменила акциз и уменьшила ставку налога на добавленную стоимость до 7% на бензины моторные, тяжелые дистилляты и сжиженный газ.

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