По словам президента Sony сейчас технологический гигант работает над коммерческим запуском электромобилей / Иллюстрация REUTERS
Японский техногигант Sony планирует весной 2022 года создать подразделение Sony Mobility для выхода на рынок электромобилей.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Sony Кеничиро Йошиду.
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По словам президента Sony сейчас технологический гигант работает над коммерческим запуском электромобилей.
Компания делает ставку на арсенал сложных технологий в таких областях, как датчики, которые критически важны для автономного вождения.
На фоне новостей о запуске подразделения в сфере электрокаров акции Sony выросли на 4,2% в Токио.
Продажи электромобилей в Украине
- Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.
- Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-ноябре 2020 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2% – до 6823 единиц.
- Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократились на 1% – до 7 тыс. 455 единиц. В частности, продажи легковых авто составили 7 тыс. 95 штук (из них новых только 9%), коммерческих - 359 штук (новых - 3%). Также был продан один электробус 2019 года выпуска.
- В феврале 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет 532 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 20% меньше, чем годом ранее.