В Sony анонсировали запуск подразделения в сфере электромобилей.

Японский техногигант Sony планирует весной 2022 года создать подразделение Sony Mobility для выхода на рынок электромобилей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Sony Кеничиро Йошиду.

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По словам президента Sony сейчас технологический гигант работает над коммерческим запуском электромобилей.

Компания делает ставку на арсенал сложных технологий в таких областях, как датчики, которые критически важны для автономного вождения.

На фоне новостей о запуске подразделения в сфере электрокаров акции Sony выросли на 4,2% в Токио.

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