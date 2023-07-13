Между Украиной и государством-агрессором больше не будет действовать соглашение о сотрудничестве во время совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на границе.

Верховная Рада приняла Закон о прекращение действия соглашения между Украиной и Россией о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе.

За соответствующий законопроект №0192 проголосовали 263 народных депутата. Им предусматривается прекратить действие соответствующего соглашения, подписанного 18 октября 2011 года в Донецке и ратифицированного законом в 2012 году.

Соответствующим соглашением определялись основы сотрудничества при осуществлении совместного контроля на границе. В частности, определялось, что совместный контроль осуществляется в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через границу, а также может осуществляться во время движения пассажирских поездов между железнодорожными пунктами пропуска через границу.

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Среди прочего, определялось, что контрольные органы государства выезда обязаны принять обратно лицо, которому контрольные органы государства въезда отказали в пропуске на территорию своего государства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Расторжение соглашений со странами-агрессорами

Как сообщал УНИАНИ, в мае 2022 года Верховная Рада Украины денонсировала соглашение между Украиной и Россией об избежании двойного налогообложения, которая действовала с 1995 года.

Кроме этого, Верховная Рада проголосовала за выход Украины из ряда соглашений СНГ. В частности, депутаты поддержали выход Украины из соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией, а также из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-членов СНГ в Великой Отечественной войне.

Также Кабинет министров Украины денонсировал соглашение с Беларусью о судоходстве внутренними водами.

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