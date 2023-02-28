Киев продолжает избавляться от груза договоров с Москвой

Кабинет министров во вторник, 28 февраля, прекратил действие соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере развития пунктов пропуска через государственную границу. Украина вышла также из соглашения по поставке пограничникам государств-участников Содружества специальной техники и других материальных средств.

"Прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством российской федерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, подписанное 18.10.2011 в г. Донецке", - написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что Киев вышел из Соглашения по льготному снабжению Пограничных войск государств-участников Содружества специальной техники Пограничных войск и других материальных средств, подписанного 9 сентября 1994 года в Москве.

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Украина уже разорвала с РФ ряд договоров - что известно

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины, что стало толчком для разрыва ряда договоров между государствами.

Так, в феврале 2022 году Украина разорвала договор о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства в пределах СНГ. Уже в апреле Киев вышел из соглашения в рамках СНГ относительно правил определения происхождения товаров, а также вышел из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года.

22 мая 2022 года Верховная Рада поддержала выход Украины еще из ряда соглашений СНГ.

Летом 2022 года разорваны соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в области защиты прав потребителей.

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