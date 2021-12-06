На лайнере можно будет транспортировать 279 пассажиров.

Великобритания создала уникальный пассажирский самолет, который может определить будущее авиации.

Самолет будет работать на водороде. Об этом сообщает Bloomberg.

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Над проектом работали ученые из Института аэрокосмических технологий при поддержке правительства Великобритании.

Самолет разработали в рамках концепции FlyZero, которая подразумевает сокращение выбросов углекислого газа от коммерческих перелетов. На реализацию программы британские власти выделили 15 миллионов фунтов стерлингов.

Представленный авиалайнер среднего размера, размах крыла достигает 54 метров. Модель оснащена двумя турбовентиляторными двигателями и криогенными баками для хранения водорода — в хвосте и передней части фюзеляжа. Топливо в них будет храниться при температуре минус 250 градусов Цельсия.

Исследователи утверждают, что на лайнере можно будет транспортировать 279 пассажиров. Однако водород сложнее и дороже хранить на борту, а также потребуются годы, чтобы создать необходимую инфраструктуру и оборудовать аэропорты новыми заправочными станциями.

Самолет на водороде:

В январе 2017 года в Китае испытали первый самолет на водородном топливе. Самолет был создан специалистами Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института на базе двухместного электросамолета RX1E.

Автор: Елена Коваленко