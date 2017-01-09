В Китае испытали первый самолет на водородном топливе

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Тестовый полет был проведен в городе Шэньян на северо-востоке Китая. Сообщается, что самолет смог набрать высоту 320 метров.

Самолет был создан специалистами Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института на базе двухместного электросамолета RX1E.

Машина оснащена водородным топливным элементом, который способен вырабатывать мощность в 20 кВт. Также на борту имеются дополнительные аккумуляторы, которые подзаряжаются во время полета.

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Разработчики утверждают, что за все время испытаний не было зафиксировано никаких вредных выбросов в атмосферу. Сообщается, что все системы самолета успешно функционировали при температуре минус 20 градусов по Цельсию.

Китай стал третьей страной в мире, которая провела испытания самолета на водородных элементах. Ранее такие испытания проводились в США и Германии.