Укравтодор с первых дней деоккупации ряда областей начал расчищать дороги от последствий боев и обустраивать временные переправы.

Возобновлена работа комплексов автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм. Первую неделю WIM-системы работали в тестовом режиме: штрафы на нарушителей не налагались. С 23 мая за превышение максимально разрешенных параметров налагается штраф согласно действующего законодательства.

Об этом сообщил начальник Управления эксплуатационного содержания и безопасности автомобильных дорог Олег Федоренко во время круглого стола "Безопасность на транспорте в условиях военного положения".

"Перегруженное транспортное средство, как известно, неуправляемо, его тормозная система хорошо не работает, поэтому риск возникновения ДТП увеличивается", - подчеркнул Федоренко.

Федоренко отметил, что Укравтодор с первых дней деоккупации ряда областей начал расчищать дороги от последствий боев и обустраивать временные переправы.

"Это позволило существенно снизить перепробег, и, как следствие, вовремя доставить первоочередные гуманитарные грузы, а водителям меньше стоять в пробках", - сказал начальник управления.

Также, по его информации, в ведомстве возобновляют мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: восстановление разметки, дорожных знаков. Из-за российской агрессии работы в этом году будут проведены в меньшем объеме.

В то же время, на замороженных объектах строительства и капитального ремонта принимаются меры по надлежащей организации движения.

Напомним, как ранее сообщил первый заместитель главы Укравтодора Адрий Ивко, в ведомстве планируют усовершенствовать подъездные пути к контрольно-пропускным пунктам путем обустройства площадок для отстоя автотранспорта.