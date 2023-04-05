Спрос на новые электромобили увеличился на 27%, а на импортированные подержанные авто - на 8%.

В марте украинский автопарк пополнили 1 тысяча 908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания. Относительно февраля, количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось на 13%.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром". Отмечается, что из общего количества в 1908 электромобилей, зарегистрированных в марте, 525 - новых и 1383 - подержанных.

"Спрос на новые электромобили увеличился на 27%, а на импортированный секонд-хенд на 8%. Следовательно, доля новых машин в мартовских регистрациях BEV (на аккумуляторных источниках питания - УНИАН) составила 28% против 24% в феврале", - говорится в сообщении.

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Топ-5 новых электромобилей на рынке в марте 2023 года:

Volkswagen ID.4 (149 единиц);

Dongfeng Honda M-NV (100 ед.);

Volkswagen ID.6 (28 ед.);

Honda е (24 ед.);

Dongfeng M5 EV (22 ед.).

Топ-5 подержанных электромобилей в Украине в марте 2023 года:

Nissan Leaf - 276 ед.;

Volkswagen ID.4 - 146 ед.;

Tesla Model 3 - 137 ед.;

Tesla Model Y - 114 ед.;

Volkswagen е-Golf - 89 ед.

Авторынок в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, на украинском авторынке в марте бензиновые авто потеряли долю в пользу гибридов. В марте на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 805 машин. За первый квартал текущего года это лучший результат.

Напомним, украинцы в 2022 году приобрели 13,6 тысяч авто с нулевым уровнем выбросов, что в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом. Помимо общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин.

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