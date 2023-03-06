Украинцы в феврале приобрели 413 новых авто на аккумуляторных источниках питания.

Относительно показателя февраля прошлого года рынок новых электромобилей увеличился втрое, а по сравнению с результатом января этого года - прибавил 40%.

Как сообщает пресс-служба "Укравтопрома", в феврале украинцы приобрели 413 новых авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Бестселлером на рынке новых авто снова стал Volkswagen ID.4. За месяц украинский автопарк пополнили 134 новых авто этой модели.

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Второй результат у Dongfeng (Honda) M-NV – 86 шт. На третьем месте Volkswagen ID.6 - 33 шт. Четвертая по популярности модель - компактная Honda E-27 шт. Замыкает топ-5 февральского рынка Mercedes-Benz EQC - 16 шт.

"Всего с начала года в Украине было реализовано 708 новых электромобилей, что на 164% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подытожили в "Укравтопроме".

Рынок автомобилей в Украине

В январе 2023 года украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, которые были в пользовании. В январе 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тыс. новых легковых автомобилей. Было было зарегистрировано более 700 новых коммерческих грузовых и спецавтомобилей.

В целом в январе 2023 года украинский автопарк пополнился почти на 1,3 тыс. электромобилей.

По сравнению с февралем 2022 года, рынок новых легковушек уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата текущего года - на 8%.

Украинцы в феврале приобрели более 2,7 тысяч новых легковушек.

"Укравтопром" составил топ-10 моделей легковушек, пользовавшихся наибольшим спросом на февральском рынке.

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