Тренд на уменьшение доли авто, оборудованных традиционными двигателями, продолжается.

Украинцы в феврале 2023 года покупали меньше легковых автомобилей с традиционными двигателями, чем годом ранее.

Как сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром2, традиционные двигатели теряют поклонников, но продолжают доминировать на рынке.

"По сравнению с прошлым годом в структуре февральского рынка новых легковых автомобилей бензиновые и дизельные авто потеряли 8 и 4 процентных пункта (п.п.) соответственно", - говорится в сообщении.

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В то же время гибридные и электромобили увеличили свои доли соответственно на 3 п.п. и 9 п.п.

Отмечается, что в структуре рынка новых авто в феврале доля автомобилей с бензиновыми двигателями охватила 51% регистраций; дизельные авто – 21%; гибриды – 16%; электромобили – 11%; автомобили с ГБО – 1%.

Кроме того, в структуре подержанных авто, которые в прошлом месяце перешли на украинскую регистрацию, автомобили с бензиновыми двигателями охватили 47% регистраций (-7 п.п. от февраля 2022г.); дизельные авто – 35% (+1 п.п.); электромобили – 9% (+7 п.п.); автомобили с ГБО – 6% (-2 п.п.); гибриды – 3% (+1 п.п.).

Ситуация на рынке авто в Украине-детали

В феврале украинцы приобрели более 2,7 тысяч новых легковушек. По сравнению с февралем 2022 года, рынок новых легковушек уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата текущего года - на 8%.

Между тем рынок новых электромобилей в Украине в феврале увеличился втрое, а по сравнению с результатом января этого года - прибавил 40%. Бестселлером на рынке новых авто снова стал Volkswagen ID.4.

Также в феврале украинский автопарк пополнили 13,5 тыс. ввезенных из-за рубежа легковушек, бывших в использовании, что на 54% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, в течение прошлого месяца почти 1,3 тыс. подержанных электромобилей пополнили отечественный автопарк.

Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили 985 гибридных легковых авто, что на 21% меньше, чем в прошлом году.