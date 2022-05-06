Наихудшая ситуация с экипажем была в Мариуполе, потому что в других портах экипажи судов имели возможность эвакуироваться и выехать наземным путем.

В украинских морских портах сейчас заблокирован 70 судов, ведь с них невозможно осуществлять судоходство, при этом 6 из них, которые оперируют под иностранными флагами в Мариуполе.

Об этом рассказали заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков и Игорь Барский, директор Мариупольского морского торгового порта, передает "Экономическая правда".

По данным Васькова, есть почти 70 судов, которые заблокированы в украинских портах, из которых невозможно осуществлять судоходство.

"Наихудшая ситуация с экипажем была в Мариуполе, потому что в других портах экипажи судов имели возможность эвакуироваться и уехать наземным путем – много судовладельцев приняли такое решение, и большинство моряков с заблокированных судов выехала наземным путем до других стран", – рассказал заместитель министра.

Сейчас министерство не владеет полностью ситуацией в Мариуполе и ожидает, когда блокада будет снята и выход судов станет возможным.

"Мы полагаемся на позицию наших военных – когда они говорят, что это безопасно, тогда готовность судна занимает до суток, чтобы выйти из блокируемых портов. Но пока это невозможно", – пояснил он.

Барский, зато рассказал, что в Мариупольском порту остается 6 судов под иностранными флагами, которые заблокированы. Некоторые из них не смогут уже выйти из порта без соответствующего ремонта силами судоремонтного завода.

При этом, добавил он, Мариупольский судоремонтный завод почти разрушен, как и сам Мариупольский порт". Кроме того, отметил Барский, вход в порт был заминирован, чтобы не смогли зайти корабли оккупантов.

Ранее в ООН подчеркнули необходимость открытия украинских морских портов. От украинского продовольствия зависит судьба миллиардов людей во всем мире.

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