Этот показатель почти вчетверо меньше по сравнению с прошлогодним.

Украинцы в ноябре зарегистрировали почти 15 тыс. иномарок, бывших в употреблении.

Как сообщает пресс-служба "Укравтопрома", этот показатель на 1% меньше, чем в октябре текущего года, и почти вчетверо меньше по сравнению с прошлогодним.

"Всего с января по ноябрь 2022 года украинские номера получили 372,5 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что на 21% меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что самым популярным подержанным авто в ноябре стал Renault Megane – на украинские номера перешли 1 тыс. 028 авто этой модели.

Второй результат у Volkswagen Golf - 994 единиц. На третьем месте Volkswagen Passat - 709.

Также в ТОП-5 месяца вошли Skoda Octavia (701) и Ford Focus (396).

Спрос на автомобили в Украине

8 ноября в "Укравтопроме" сообщили, что, несмотря на октябрьский энергокризис, спровоцированный ударами агрессора по важным объектам энергетической инфраструктуры, в Украине продолжал расти спрос на электромобили.

Украинцы в ноябре приобрели более 3 тыс. новых легковых автомобилей.