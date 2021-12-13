Для того, чтобы стать претендентом на получение автомобилей от Минюста, необходимо подать заявление.

Исполнительная служба Министерства юстиции готова бесплатно отдать 7 конфискованных автомобилей.

Об этом говорится на странице ГП "Сетам" в Facebook.

Минюст готов бесплатно отдать:

Renault Clio (1998 года выпуска),

Renault Clio (1992 года выпуска),

Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска),

Skoda Octavia (2000 года выпуска),

Fiat Multipa (2000 года выпуска),

Оpel Zafira-а (2003 года выпуска),

BMW 528 (1997 года выпуска).

Кто может получить машины

Конфискованные автомобили могут бесплатно получить органы государственной власти, учреждения исполнения наказаний, следственные изоляторы, воинские формирования.

Кроме того, на машины могут претендовать:

учреждения здравоохранения;

учебные заведения;

учреждения социальной защиты;

учреждения, где воспитывают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

детские дома семейного типа;

приемные семьи;

дома ребенка при учреждениях исполнения наказаний;

благотворительные организации.

Как оформить заявку на получение авто

Читайте такжеВласть начнет "охоту" на "евробляхи" после упрощения их растаможкиДля того, чтобы стать претендентом на получение автомобилей от Минюста, необходимо найти интересующее Вас объявление на сайте ГП "Сетам". И подать заявление по адресу, которая указана в объявлении, подробно описав вашу необходимость в данном имуществе.

Заявление нужно подать в течение 30 дней после публикации объявления.

Как сообщал УНИАН, OpenMarket (ГП "сетов") бесплатно раздает конфискованные автомобили на "бляхах". Но только при условии, что получатели подарков за собственные деньги растаможат авто.

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Автор: Марта Гичко