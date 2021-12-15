Рост цен будет постепенным и за первое полугодие следующего года составит 15-20%.

В Украине в первой половине следующего года ожидается повышение цен на подержанные авто.

Об этом пишет организация "Авто Евро сила", ссылаясь на прогноз Института исследований авторынка.

Там рассказали, что сейчас цены на подержанные авто растут в Европе, США, Корее и Китае. Это происходит из-за спроса на них ввиду недостатка новых машин. При этом ситуация на рынке Украины сейчас стабильная.

Эксперты выделяют несколько причин этой стабильности:

на рынок попало много бывших "евроблях", льготный период растаможки которых недавно завершился;

большую половину рынка подержанных авто в нашей стране формируют недорогие авто (до $10 тысяч), младшие машины, цены на которые как раз в Европе выросли, в Украину почти не везут;

запас импортируемых машин в стране еще есть, их продают по старым ценам, потому что за них не будут платить больше.

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В следующем году ситуация с ценами в Украине изменится - они будут постепенно расти.

"Экс-евробляхи" продадутся, запасы ранее ввозимых машин уменьшатся. Поэтому цены на подержанные авто в Украине, по словам аналитиков, таки подрастут примерно на 15-20% в течение первых 6 месяцев, но все будет постепенно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с начала года в Украине импортировали рекордное количество авто, 80% - бывшие в употреблении. По сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года импорт легковых автомобилей в Украину в этом году вырос на 40%, что является рекордным уровнем для такого периода времени.

Автор: Юрий Годован